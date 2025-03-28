マルチに使うシーンが増えたキャリーバッグに求めるのはいかつすぎないルックスと、主要な航空会社の基準を満たす、身軽な機内持ち込みサイズ（3辺の合計が115?以内、10?以内）が必要条件！キャリーバッグは可愛さで選びたい派へ！出典: 美人百花.com推し活遠征はキャリーバッグも含めて可愛くトータルコーデ♡ワンピース\14,960/LILY BROWNトートバッグ\6,600/& シュエット(& シュエットギャラリー 池袋サンシャイ