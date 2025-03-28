ノア２８日の横浜大会で、ＧＨＣヘビー級王者のＯＺＡＷＡ（２８）が次期挑戦者のＫＥＮＴＡ（４４）に独特過ぎる挑発を繰り出した。ＯＺＡＷＡは５月３日両国国技館大会でＫＥＮＴＡとのＶ４戦に臨む。さらに王座戦前の４月１４日後楽園大会では遠藤哲哉と組んで、ＫＥＮＴＡ＆拳王と反則裁定なしのノーＤＱタッグマッチを控えている。この日の大会では遠藤、ダガとのトリオでＫＥＮＴＡ＆拳王＆佐々木憂流迦と対戦した。Ｋ