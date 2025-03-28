米国発の老舗ウォッチブランド、HAMILTON（ハミルトン）から、人気クロノグラフシリーズの最新コレクション「イントラマティック オートクロノ」（35万4200円）が3月20日に登場。ブラックをベースに、タキメーターや秒針、レザーベルトのパンチングホールに鮮やかな差し色を効かせた、全3種類のカラーバリエーションを展開。アクティブさの中にスタイリッシュな雰囲気をまとった、魅力あふれるタイムピースに仕上がっています。196