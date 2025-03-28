「広島０−４阪神」（２８日、マツダスタジアム）阪神が２年ぶりの開幕勝利を手にした。藤川新監督が３番に抜擢した佐藤輝が初回に２ランを放ち、新生タイガースの１勝目に貢献。投げては、初めて開幕投手の大役を務めた村上が今季初勝利をつかんだ。試合は初回から動いた。中野が四球を選び、迎えた１死一塁。カウント１−１から３球目、森下の１２９キロチェンジアップを完璧に捉えた。打球は右翼スタンドへ飛び込む先制の