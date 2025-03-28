国立感染症研究所は２８日、職員が参加した風疹対策の研究で、８０人分の風疹の抗体検査結果データを取り違え、４１人に誤った検査結果を伝えたと発表した。抗体のある５人が不要な予防接種を受けたが、健康被害は現時点で確認されていないという。脇田隆字所長が記者会見で謝罪した。発表によると、昨年１０〜１２月、過去に定期接種の機会がなかった男性１９９人に抗体の有無を調べる検査を実施。データを取り違えた８０人の