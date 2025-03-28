◇セ・リーグDeNA5―0中日（2025年3月28日横浜）DeNA・東克樹投手（29）が28日、中日との開幕戦（横浜）で2年連続3度目となる大役を務め、7回4安打無失点の好投。自身開幕戦初勝利を挙げた。試合後のお立ち台で、東は「本当にやらなければいけない立場ですし、“横浜奪首”というチームのスローガンを掲げてやっているので、最高のスタートが切れたんじゃないかなと思います」と“三度目の正直”となる開幕戦初勝利の喜