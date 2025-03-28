◇プロ野球パ・リーグロッテ 8−2 ソフトバンク（28日、みずほPayPayドーム)2017年から2024年まで8連勝中と、開幕戦にめっぽう強い去年のパ・リーグ王者ソフトバンク。先発の有原航平投手は、立ち上がりから安定した投球。5回まで打者15人をパーフェクトで、ロッテ打線を抑えます。しかし6回に突如崩れます。先頭打者の郄部瑛斗選手に2塁打を許すと、上田希由翔選手の2塁打を浴び2、3塁のピンチ。ここで小川龍成選手に同点