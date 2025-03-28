日産自動車は28日、ミャンマーで発生した地震の影響で、タイにある工場での生産を一時停止したと明らかにした。ホンダもタイの工場を一時停止したという。トヨタ自動車はミャンマーとタイに生産拠点があり、タイの一部の工場で安全確認のため稼働を停止した。日産によると、タイ日産の従業員を避難させている。安全が確認されるまで生産を取りやめる。建物や設備の損害は確認中だ。ホンダは安全確認のため工場を一時停止した