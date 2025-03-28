沖縄県議会は28日、2025年度一般会計当初予算案から県ワシントン事務所の運営費約4千万円を予備費に回すとする修正案を、自民など県政野党の賛成多数で可決した。県の対米ロビー活動を担ってきた事務所だが、開設から10年で閉鎖されることになる。ワシントン事務所は、2014年に当選した翁長雄志（たけし）知事が翌15年に開設。米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古への移設反対や、米軍関係の事件事故といった基地問題