米株価指数先物時間外取引下落、ダウ先物は５０ドル安 東京時間20:39現在 ダウ平均先物6月限42552.00（-50.00-0.12%） Ｓ＆Ｐ500先物6月限5730.75（-8.50-0.15%） ＮＡＳＤＡＱ100先物6月限19931.50（-58.75-0.29%）