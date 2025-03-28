【29日（土）の天気】全国的に寒の戻りとなるでしょう。関東は冷たい雨で、初夏の陽気から一転、真冬の寒さとなりそうです。●西日本・沖縄明け方にかけては雨の降るところがありますが、日中は晴れ間の出るところが多いでしょう。最低気温は28日（金）より大幅に低く、一桁のところが多い見込みです。最高気温は16度くらいのところが多いでしょう。●東日本関東は冷たい雨が降ったりやんだり。山沿いでは雪のところもあるでしょう