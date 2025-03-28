PIZZA OF DEATH RECORDSの主催ライブイベント『SATANIC CARNIVAL'25』の出演バンド第3弾が発表された。 （関連：Ken Yokoyama、90’sパンクカバーアルバムの本当の意義“あの時代、あのシーン、あの連帯感”を越えた思い） 同イベントは6月14日、15日に幕張メッセ国際展示場9-11ホールにて開催。今回発表されたのは、HERO COMPLEX、花冷え。、HAWAIIAN6、Dizzy Sunfist、THE FOREVER YOUNG、キュウソネ