奥田民生と吉川晃司によるユニット Ooochie Koochieが、2人の故郷である広島県を本拠地とするプロ野球球団 広島東洋カープ公認の応援歌「OK」（ヨミ：オーケー）を3月29日に配信リリースする。 （関連：Ooochie Koochie、COMPLEX、INABA / SALAS、岡村和義……挑戦を続けるベテラン同士の“ユニット”活動） 本楽曲は、本日3月28日にMazda Zoom-Zoomスタジアム広島で開催されたJERAセ・リーグ