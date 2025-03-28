（台北中央社）ミャンマー中部で28日に起きたマグニチュード（M）7.7の地震を受け、内政部（内務省）消防署（消防庁）特殊捜索救助隊は、同日中に120人規模の派遣体制を整えた。要請があれば出動する方針。同救助隊は、医師5人、獣医師1人、看護師7人、災害救助犬6頭が含まれる。各種装備や器材15トンの出動準備も完了した。大きな災害への対応や支援が随時可能だとし、台湾の災害救助のソフトパワーを示すとしている。（編集：齊