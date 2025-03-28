【モデルプレス＝2025/03/28】櫻坂46のメンバーが、雑誌「週刊少年マガジン」（講談社）のグラビアに3号連続（16号・17号・18号）で登場。このたび、4月2日発売の18号のカットが解禁された。【写真】櫻坂46山下瞳月、ノースリーブで美デコルテ輝く◆山下瞳月ら「週刊少年マガジン」18号カット解禁今回、櫻坂46が同誌に3号連続（16号、17号、18号）で登場。「表紙＋巻頭グラビア」「センターグラビア」「巻末グラビア」の毎号合計20