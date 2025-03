アメリカにおける研究資金の大幅な削減や研究環境の混乱を受けて、科学者のうち約75%が退職して国外への移住を検討していると、学術誌のNatureが報告しています。特に、大学院生やポスドクなど初期キャリアの研究者の間でその傾向が強く、カナダやヨーロッパへの移住希望が多く挙がっているとのことです。75% of US scientists who answered Nature poll consider leavinghttps://www.nature.com/articles/d41586-025-00938-yNatu