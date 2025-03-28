櫻坂46が『週刊少年マガジン』（講談社）に3号連続で登場する。第3弾となる4月2日発売の18号では、山下瞳月が表紙と巻頭を飾り、的野美青＆村井優がセンターグラビア、谷口愛季が巻末グラビアを担当する。今回は谷口が青のタートルネックをまとい、アンニュイな表情が美しい横顔ショットが公開された。【写真】至近距離からの上目遣いで魅了する山下瞳月16号から4月2日発売の18号まで、表紙・巻頭グラビア、センターグラビア、