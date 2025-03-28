櫻坂46が『週刊少年マガジン』（講談社）に3号連続で登場する。第3弾となる4月2日発売の18号では、山下瞳月が表紙と巻頭を飾り、的野美青＆村井優がセンターグラビア、谷口愛季が巻末グラビアを担当する。今回は的野と村井の同期コンビが顔を寄せ合い密着しているショットが公開された。【写真】横顔が美しい…大人っぽい表情で惹きつける谷口愛季16号から4月2日発売の18号まで、表紙・巻頭グラビア、センターグラビア、巻末グ
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