小林製薬は２８日、定時株主総会を開催し、同社の紅麹関連製品を巡る健康被害の保障状況や来年度の役員人事などを発表した。昨年３月、同社は紅麹成分を含むサプリメントを摂取した人が腎臓の病気などを発症したことを公表した。同社の株を約１０％保有し、最大の大株主とされる香港投資ファンドのオアシス・マネジメントは議決権行使を行い「新しい取締役候補者との面談」を希望していたが叶わなかった。同社ガバナンス担当