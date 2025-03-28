秋元康氏プロデュースの女性アイドルグループ「ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮ（ホワイトスコーピオン）」が２８日、都内で第１回定期公演を行った。約３００人の会場は満員。ＡＣＥ（エース）は公演を前に「現時点の全力を見せる。ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮといえばライブだよねというくらい、熱く盛り上がれる内容だと思います」と自信を見せた。４月からは、グループとして初の冠番組「ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮの