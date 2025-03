NOISEMAKERが本日3月28日、Kj (Dragon Ash / The Ravens)を迎えた新曲「聲 (feat. Kj from Dragon Ash / The Ravens)」を配信リリースした。これに伴って同日20時にミュージックビデオが公開されている。◆NOISEMAKER 動画 / 画像NOISEMAKERにとって念願のKjとのコラボ作は、NOISEMAKER節のサンプリング音の中にも、力強さと優しさが溢れる仕上がりだ。自身初の日本語タイトル曲であり、メッセージ性の強さがうかがえるというもの