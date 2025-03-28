１６日、西蔵自治区日喀則（シガツェ）市で、盛装して耕作始めの儀式に参加する農家の人たち。（ラサ＝新華社記者／姜帆）【新華社ラサ3月28日】中国国務院新聞（報道）弁公室は28日、「新時代の西蔵人権事業の発展と進歩」と題した白書を発表した。白書は、西蔵の平和解放を起点に、中国共産党は西蔵の各民族人民を団結、指揮して人権の獲得や尊重、保障、発展のためたゆまず努力してきたとし、西蔵人民の生存権や発展権、そ