MIZYU¡¢RIN¡¢SUZUKA¡¢KANON¤«¤é¤Ê¤ë4¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥ºLOCKS!¡×¡ÊËè·îÂè4½µÌÜ ·îÍË¡ÁÌÚÍË22:15º¢¡ÁÊüÁ÷¡Ë¡£3·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢3·î¤ÇÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤¹¤ëCOCO¶µÆ¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡Êº¸¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤ËRIN¡¢SUZUKA¡¢MIZYU¡¢KANON¡Ë¡½¡½±ó¤¯