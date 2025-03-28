NASA＝アメリカ航空宇宙局は2025年3月27日付で、アメリカ企業SpaceX（スペースX）の有人宇宙船「Crew Dragon（クルードラゴン）」による有人宇宙飛行ミッション「Crew-11（クルー11）」に割り当てられた4名の宇宙飛行士を発表しました。Crew-11の1名はJAXA＝宇宙航空研究開発機構の油井亀美也宇宙飛行士で、他の3名とともにISS＝国際宇宙ステーションで長期滞在を行います。現在ISSでは「Crew-10」ミッションのJAXAの大西卓哉宇宙