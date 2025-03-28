[3.28 J1第7節](ヨドコウ)※19:00開始主審:御厨貴文<出場メンバー>[セレッソ大阪]先発GK 1 福井光輝DF 3 進藤亮佑DF 6 登里享平DF 16 奥田勇斗DF 44 畠中槙之輔MF 10 田中駿汰MF 13 中島元彦MF 38 北野颯太FW 9 ラファエル・ハットンFW 11 チアゴ・アンドラーデFW 77 ルーカス・フェルナンデス控えGK 21 キム・ジンヒョンDF 14 舩木翔DF 22 高橋仁胡DF 33 西尾隆矢MF 5 喜田陽MF 7 上門知樹MF 8 香川真司MF 48 柴山昌也FW 55