¡ãSATANIC CARNIVAL 2025¡ä¤¬6·î14Æü¤ª¤è¤Ó15Æü¤Î2Æü´Ö¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 9-11¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÂè»°ÃÆ½Ð±é¥Ð¥ó¥É¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Æü³ä¤ê¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¢¡¡ãSATANIC CARNIVAL¡ä ²èÁüÂè»°ÃÆ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï12ÁÈ¡£½éÆü6·î14Æü¤ËHERO COMPLEX¡¢²ÖÎä¤¨¡£¡¢HAWAIIAN6¡¢MAN WITH A MISSION¡¢TOTALFAT¤¬·èÄê¡£2ÆüÌÜ15Æü¤ËDizzy Sunfist¡¢THE FOREVER YOUNG¡¢¥­¥å¥¦¥½¥Í¥³¥«¥ß¡¢HIKAGE¡¢RIZE¡¢Suspen