コンパクトなショルダーバッグやサコッシュは便利だけれど、持ち歩きたい荷物をすべて入れるには少し容量が物足りない。そんな人は、オーストラリア発のバッグ＆ガジェット系小物ブランド・ALPAKA（アルパカ）から登場した新作スリングバッグ「METRO SLING MAX（メトロスリングマックス）」（1万4850円）をチェックしてみてはいかがでしょうか。シンプルでコンパクトな見た目ながら、3Lの収納力を確保。タブレットやゲーム機、大き