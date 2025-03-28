２７日、ダンス競技に臨む全国婦人広場舞招待大会の出場者。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山3月28日】中国福建省の武夷山国家公園茶博園で26、27両日、同省南平市に拠点を置く国営開発事業者、南平武夷発展集団傘下の不動産会社、武発房産の名を冠した「武発房産杯」全国婦人広場舞（フィットネスダンス）招待大会が開かれた。イベントは南平市婦人連合会などが共同で主催し、全国から200人余りが出場した。２７日