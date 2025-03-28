「ＤｅＮＡ−中日」（２８日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・オースティンが開幕戦の初回からヒヤリとする場面があった。一回、４番に座った助っ人は、２死一塁から右越え適時二塁打を放ち１点を先制。しかし、三塁へ激走した際に苦悶（くもん）表情。（判定はタッチアウト）。トレーナーが呼ばれてオースティンの元に駆けつけた。ＤｅＮＡファンはいきなり不安な空気に包まれたが、二回には一塁の守備に就いた。