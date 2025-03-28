◇パ・リーグソフトバンクーロッテ（2025年3月28日みずほペイペイ）ソフトバンクのリチャード内野手（25）が28日、ロッテとの開幕戦（みずほペイペイ）で先発出場。第1打席でタイムが認められず見逃し三振となった。リチャードは「8番・三塁手」でプロ初の開幕スタメン出場となった。0―0の2回2死二塁の好機で迎えた第1打席。ボールカウント2―2でロッテ先発の小島が5球目を投じる瞬間にリチャードがタイムを要求。しか