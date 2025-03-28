欧州株自動車株が売られる、仏ルノーは２．５％超の下げ 東京時間18:43現在 英ＦＴＳＥ100 8672.12（+6.00+0.07%） 独ＤＡＸ22548.47（-130.27-0.57%） 仏ＣＡＣ40 7958.98（-31.13-0.39%） スイスＳＭＩ 12888.73（+21.50+0.17%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 【自動車株】 東京時間18:43現在 ＢＭＷ 76.42（-0.84-1.09%） フォルクスワーゲン 99.80（-2.20-