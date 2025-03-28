ポンドドルは、上げ一服となっている。ポンドドルはロンドン朝方に予想を上回る２月の英小売売上高を受けて強含み、一時1.2968付近まで上昇した。しかし、その後は伸び悩み、1.29台半ばで振幅している。 GBP/USD1.2953