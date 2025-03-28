【「りゅうおうのおしごと」20巻】 7月発売予定 予約期間：4月4日まで 価格： 電子限定版収録文庫付き特装版2,970円 電子限定版収録文庫＆対局室風ディスプレイセット付き豪華特装版19,800円 豪華特装版 卓上屏風イラスト 【拡大画像へ】 7月に発売予定の小説「りゅうおうのおしごと！」最終20巻が予約受付中となっている。価格は