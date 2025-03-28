【その他の画像・動画を元記事で見る】 ライブシーンにアンテナを張り、THE FIRST TIMES独自の取材で入手したエンタメ業界人から見たアーティストの推しポイントをご紹介する企画 「バリサン」。 【連載『バリサン』記事一覧】 今回は作詞・作曲・編曲・歌唱のすべてを自らで行ってしまう新世代のクリエイター、紫 今をご紹介。 ■紫 今 - 合法パンチ / Mulasaki Ima - Go for Punch（MUSIC VIDEO） ■エン