28日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比220円安の3万6790円と急落。日経平均株価の現物終値3万7120.33円に対しては330.33円安。出来高は4293枚となっている。 TOPIX先物期近は2731ポイントと前日比16ポイント安、TOPIXの現物終値比は26.25ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 36790