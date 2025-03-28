Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2025年3月28日(金)9時から4月1日(火)23時59分まで｢スマイルSALE 新生活FINAL｣を開催中。セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大9.5％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！※最大ポイント還元率はユ