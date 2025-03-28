アイスクリームなど乳製品の製造販売の国内大手、森永乳業は、富山市にあるグループ会社、森永北陸乳業の富山工場での製造を、今年9月に終了すると発表しました。65人の従業員については再雇用・再就職などの支援を行うとしています。森永乳業によりますと、富山市向新庄町にある森永北陸乳業の富山工場は1969年に操業を開始しました。近年は全国向けにチョコレートでコーティングされたアイスクリー