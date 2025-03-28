◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（２８日・東京ドーム）２５年シーズンが開幕。巨人は「１番・左翼」でスタメン起用された若林楽人外野手が、ヤクルト先発・奥川の直球をとらえ中前へ今季チーム初安打を放った。新助っ人のトレイ・キャベッジ外野手は「２番・右翼」で先発出場。先発マウンドは戸郷翔征投手。２年連続で大役を務める。