NHKのラジオ番組、NHKFM「KABUKITUNE（カブキ・チューン）」（金曜前11・00）が28日放送で最終回を迎えた。前身の「邦楽ジョッキー」から若手の人気歌舞伎俳優が歴代パーソナリティーを務めてきたが、40年の歴史に幕を下ろした。「邦楽ジョッキー」は1976年にラジオ第1で始まり、初代パーソナリティーを現人間国宝の歌舞伎俳優・坂東玉三郎が務めた。85年にFMに移り、2018年には番組タイトルが「KABUKITUNE」にリニュー