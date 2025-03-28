被爆80年に向けて、長崎のテレビやラジオ6局が初の共同プロジェクトを立ち上げ、各局のアナウンサーらが知事を表敬訪問しました。 大石知事を表敬訪問したのは、NIBを含む長崎市に本社を置くテレビやラジオ6局のアナウンサーとパーソナリティーです。 「被爆80年長崎メディア共同プロジェクト～いま、ひとつになる～」の立ち上げを大石知事に報告しました。 （佐藤 肖