[２８日 ロイター] - 米国が４月２日に相互関税を発動する見込みであることに加え、３月のフランスとスペインのインフレ率が予想を下回ったことを受け、２８日の短期金融市場で欧州中央銀行（ＥＣＢ）が４月に利下げに踏み切るとの観測が強まった。ＥＣＢが４月に２５ベーシスポイント（ｂｐ）の利下げを実施する確率は８０％となり、１週間前の約５０％から上昇した。預金ファシリティー金利も１．９％に低下すると予想されて