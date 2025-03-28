左から福嶋晴菜(ダンツフレーム役)、春川芽生(シンボリクリスエス役)、藤本侑里(ジャングルポケット役)、津田美波(エアシャカール役)、矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、吉岡茉祐(ドリームジャーニー役)、秋奈(ドゥラメンテ役) "アニメミュージックの魅力を世界へ"をコンセプトに2009年にスタートした「ANIMAX MUSIX」。今年で15周年を迎え、春公演に続き秋公演である「ANIMAX MUSIX 2024 FALL」が2024年11月23日に横浜アリー