■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値＜外為市場＞ ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円 午後５時現在 150.37／150.40 1.0786／1.0788 162.23／162.25 ＮＹ午後５時 151.05／151.06 1.0801／1.0802 163.14／163.17 午後５時のドル／円は１５０円半ばと、前日ニューヨ