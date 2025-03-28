来年愛知県を中心に行われるアジア・アジアパラ競技大会で、主催者が「総合格闘技」や「クリケット」の実施に向けて調整を進めていることが理事会で報告されました。 アジア・アジアパラ競技大会の組織委員会は、27日に愛知県庁で理事会を開きました。 大会主催者であるアジア・オリンピック評議会（ＯＣＡ）から、新たに「総合格闘技」6種目と「クリケット」の実施の要請が出されたことが理事会で報告されました。