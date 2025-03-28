瀬戸大橋の上で立ち往生した快速マリンライナー2024年11月 2024年11月、瀬戸大橋で快速マリンライナーが立ち往生し乗客が約6時間にわたり列車に閉じ込められました。JR四国はこの事故に関する原因について異常な発熱により架線が断線したこととしました。 2024年11月高松発・岡山行きの快速マリンライナーが瀬戸大橋の上で立ち往生し乗客150人が約6時間閉じ込められました。 JR四国が依頼した専門