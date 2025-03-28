県内での就職を検討している高校生以上を対象としたイベントがあす富山市で開かれます。会場では各企業の出展ブースの設営が進められています。「ミラコンキャンバス」は、県内就職を視野に入れている高校生以上の生徒や学生、その保護者を対象に富山の企業やその仕事を知り、将来を考えるきっかけを作ってもらおうと北日本放送が主催するイベントです。富山市の会場では、出展企業のブースの設営などが進められていま