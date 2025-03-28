福岡都市圏と筑豊地域を結ぶ国道201号「八木山バイパス」（13・3キロ）のうち、篠栗インターチェンジ（IC）−筑穂IC間（5・7キロ）が30日午前0時から4車線となり、再有料化される。混雑時の所要時間は7分程度短縮される。バイパスは1985年に開通し、2014年に無料化された。再有料化に伴い、国土交通省などが篠栗本線料金所を設置し、自動料金収受システム（ETC）を導入した。通行料は軽自動車220円、普通車280円、大型車450円