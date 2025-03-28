システム障害で３月２８日も一部のがん治療が中止。大阪国際がんセンターが謝罪です。１日約１０００人の外来患者が訪れる「大阪国際がんセンター」では２７日、電子カルテの閲覧や入力ができなくなるシステムトラブルが発生。外来診療や入院患者の手術などを中止しました。病院によりますと、２８日は、投薬が必要な患者への外来診療は再開されたほか、入院患者の手術は全て予定どおり実施されましたが、抗がん剤の点滴が必