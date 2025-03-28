国会では、新年度予算案の審議をめぐり、野党が消費税の減税を求めたのに対し、石破総理は「税率を引き下げることは適当ではない」と否定的な考えを示しました。共産党山添拓 政策委員長「あらゆる消費に課される消費税の減税こそが、私は求められる強力な物価高対策だと思います」石破総理「消費税の必要性というものは、全世代型社会保障の中核となる財源でございますので、政府といたしまして食料品に対する税率を含め、