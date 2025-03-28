大阪国際文化芸術プロジェクト『大仙大茶会』（主催：大阪府・大阪市・大阪文化芸術事業実行委員会）が、5月25日に堺市で開催されることが決まった。【写真】仁徳天皇陵のそば、野外で開放的な『大仙大茶会』イメージ大阪・関西万博にあわせ、大阪の文化芸術を楽しんでもらう狙いで、今回は、世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」を構成する仁徳天皇陵古墳と履中天皇陵古墳の間に位置する風光明媚な大仙公園の大芝生広場で、千利休